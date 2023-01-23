Фото: В НАБУ заявили, що почали перевіряти закупівлі Міноборони ще до публікації в ЗМІ (GettyImagеs)

Слідчі НАБУ почали перевірку закупівель Міністерством оборони України задовго до того, як у засобах массової інформації з'явились публікації про можливу корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро.