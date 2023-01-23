Фото: В НАБУ заявили, что начали проверять закупки Минобороны еще до публикации в СМИ (GettyImagеs)

Следователи НАБУ начали проверку закупок Министерством обороны Украины задолго до того, как в СМИ появились публикации о возможной коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национального антикоррупционного бюро.