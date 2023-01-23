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В НАБУ заявили, что начали проверять закупки Минобороны еще до публикации в СМИ

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Украина, Понедельник 23 января 2023 16:21
В НАБУ заявили, что начали проверять закупки Минобороны еще до публикации в СМИ Фото: В НАБУ заявили, что начали проверять закупки Минобороны еще до публикации в СМИ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Следователи НАБУ начали проверку закупок Министерством обороны Украины задолго до того, как в СМИ появились публикации о возможной коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национального антикоррупционного бюро.

Как рассказали в ведомстве, изложенная информация была им известна. Она также исследовалась в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам НАБУ и САП еще до обнародования данных в медиа.

"Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Другие детали составляют тайну следствия", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министерство обороны отреагировало на информацию СМИ о закупке продуктов для военных по якобы завышенным ценам. Там заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ по расследованию этого дела.

Также комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны Украины в связи со скандалом с закупками продуктов для украинских военных по завышенной цене.

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