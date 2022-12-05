НАБУ заявило про викриття злочинців, що контролювали міськраду та бюджет Одеси

За версію слідства, "з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку".

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, ці особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

На сьогодні викрито двох організаторів "злочинної схеми" та їхню довірену особу. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності організації, повідомили в НАБУ. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.

Оновлено від 16:00

Джерела РБК-Україна підтвердили, що серед затриманих одеський бізнесмен Борис Кауфман та його багаторічний партнер Олександр Грановський.