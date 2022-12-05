UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАБУ заявило про викриття злочинців, що контролювали міськраду та бюджет Одеси

Фото: міська рада Одеси (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За версію слідства, "з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку".

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, ці особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

На сьогодні викрито двох організаторів "злочинної схеми" та їхню довірену особу. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності організації, повідомили в НАБУ. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.

Оновлено від 16:00

Джерела РБК-Україна підтвердили, що серед затриманих одеський бізнесмен Борис Кауфман та його багаторічний партнер Олександр Грановський.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата 9-го скликання від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаНАБУ