НАБУ завершило расследования дела по факту подкупа прокурора ГПУ

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере 15 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбюро.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Установлено, что чиновник Генеральной прокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

По условиям "сделки", 20 тысяч долларов США старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - 15 тыс. долларов - как задаток, остальные - перед направлением в суд заключенных.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 30 сентября 2018 года задержали мужчину в момент предоставления им 15 тыс. долларов взятки прокурору Генпрокуратуры Украины.