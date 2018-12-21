НАБУ завершило розслідування справи за фактом підкупу прокурора ГПУ

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Стороні захисту наданий доступ до матеріалів кримінального провадження

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування за фактами одержання неправомірної вигоди прокурором у розмірі 15 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбюро.

Стороні захисту наданий доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Встановлено, що чиновник Генеральної прокуратури, старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень, вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, на умовах призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням. У разі відмови старший групи прокурорів погрожував підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років.

За умов "угоди", 20 тисяч доларів США старшому групи прокурорів повинні бути оплачені двома траншами. Перший - 15 тис. доларів - як завдаток, інші - перед направленням до суду ув'язнених.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 30 вересня 2018 року затримали чоловіка в момент надання їм 15 тис. доларів хабара прокурора Генпрокуратури України.