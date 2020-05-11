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НАБУ завершило расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу" 

Новости » Политика     11.05.2020 - 12:47
НАБУ завершило расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу" 
Иллюстративное фото (StatusQuo)

Сейчас материалы следствия открыты для ознакомления перед направлением дела в суд

Расследование по делу о нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Электротяжмаш" завершено. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, сейчас материалы следствия открыты для ознакомления перед направлением дела в суд.

"8 мая 2020 года пяти подозреваемым в нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш" открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом НАБУ и САП завершили расследование третьей коррупционной схемы на предприятии", - указано в сообщении.

Так, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

В частности, речь идет о:

• двух заместителях директора ГП "Завод "Электротяжмаш";
• начальнике управления ГП "Завод "Электротяжмаш";
• конечном бенефициаре чешской компании;
• директоре чешской компании.

Напомним, в конце марта НАБУ разоблачило пятерых человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж", нанесшей убытки в 13,7 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, ранее в Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз" на сумму 7,5 млн гривен. Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Теги Новости Украины коррупцияНАБУЭлектротяжмаш
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