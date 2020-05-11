ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ завершило розслідування у справі нанесення збитків "Електроважмашу"

Новини » Політика     11.05.2020 - 12:47
НАБУ завершило розслідування у справі нанесення збитків "Електроважмашу"
Ілюстративне фото (StatusQuo)

Зараз матеріали слідства відкриті для ознайомлення перед направленням справи до суду

Розслідування у справі про нанесення 13,7 млн ​​грн збитків державному підприємству "Електроважмаш" завершено. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, зараз матеріали слідства відкриті для ознайомлення перед направленням справи до суду.

"8 травня 2020 року п'яти підозрюваним в нанесенні 13,7 млн ​​грн збитків державному підприємству "Завод "Електроважмаш" відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням справи до суду. Таким чином НАБУ і САП завершили розслідування третьої корупційної схеми на підприємстві", - зазначено в повідомленні.

Так, дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Зокрема, мова йде про:

• двох заступників директора ДП "Завод "Електроважмаш";
• начальника управління ДП "Завод "Електроважмаш";
• кінцевого бенефіціара чеської компанії;
• директора чеської компанії.

Нагадаємо, в кінці березня НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електротяжмаж", що завдала збитки в 13,7 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше в Харківській області Служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директору комерційної структури оголошено про підозру.

Теги Новини України коррупцияНАБУЭлектротяжмаш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся