НАБУ завершило розслідування у справі нанесення збитків "Електроважмашу"

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Зараз матеріали слідства відкриті для ознайомлення перед направленням справи до суду

Розслідування у справі про нанесення 13,7 млн ​​грн збитків державному підприємству "Електроважмаш" завершено. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, зараз матеріали слідства відкриті для ознайомлення перед направленням справи до суду.

"8 травня 2020 року п'яти підозрюваним в нанесенні 13,7 млн ​​грн збитків державному підприємству "Завод "Електроважмаш" відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням справи до суду. Таким чином НАБУ і САП завершили розслідування третьої корупційної схеми на підприємстві", - зазначено в повідомленні.

Так, дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Зокрема, мова йде про:

• двох заступників директора ДП "Завод "Електроважмаш";

• начальника управління ДП "Завод "Електроважмаш";

• кінцевого бенефіціара чеської компанії;

• директора чеської компанії.

Нагадаємо, в кінці березня НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електротяжмаж", що завдала збитки в 13,7 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше в Харківській області Служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директору комерційної структури оголошено про підозру.