НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Колесникова

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Дмитрием Колесниковым более 758 тысяч гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что Колесников в период с 2014 по 2018 года будучи народным депутатом незаконно получал компенсацию на аренду номера в гостинице "Кие" якобы из-за того, что у него нет своего жилья. Однако следствие установило, что экс-нардеп имел свое жилье в Киеве и сознательно утаил этот факт.

"12 февраля 2020 НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о завершении досудебного расследования по подозрению в получении незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья. Материалы дела предоставлены стороне защиты для ознакомления. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в НАБУ.

Напомним, 17 декабря Колесникову сообщили о подозрении за незаконное получение компенсации за жилье.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Русланом Сольваром более 361 тыс. грн компенсации за жилье. Детективы открыли материалы дела подозреваемому и его защитникам.