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НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа

Новости » Политика     25.11.2019 - 10:56
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа
Фото: Дмитрий Белоцерковец (facebook.com/dbelotserkovets)

Белоцерковца подозревают в недостоверном декларировании информации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили народному депутату Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечает НАБУ, защитникам экс-нардепа открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

"22 ноября 2019 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользования недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащее на праве собственности близкому родственнику.

Ранее Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго.

Также бывшему народному депутату Станиславу Березкину избрали меру пресечения в виде залога в 15 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к хищению средств "Ощадбанка".

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