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НАБУ завершило розслідування по справі екс-нардепа

Новини » Політика     25.11.2019 - 10:56
НАБУ завершило розслідування по справі екс-нардепа
Фото: Дмитро Білоцерковць (facebook.com/dbelotserkovets)

Білоцерковць підозрюється в недостовірному декларуванню інформації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили народному депутату Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як зазначає НАБУ, захисникам екс-нардепа відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

"22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і скерування його до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 і 2017, не задекларувавши користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн гривень, що належить на праві власності близькому родичу.

Раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жевага.

Також колишньому народному депутату Станіславу Березкіну обрали запобіжний захід у вигляді застави в 15 мільйонів гривень через його ймовірну причетність до розкрадання коштів "Ощадбанку".

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