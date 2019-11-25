НАБУ завершило розслідування по справі екс-нардепа

Фото: Дмитро Білоцерковць (facebook.com/dbelotserkovets)

Білоцерковць підозрюється в недостовірному декларуванню інформації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили народному депутату Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як зазначає НАБУ, захисникам екс-нардепа відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

"22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і скерування його до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 і 2017, не задекларувавши користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн гривень, що належить на праві власності близькому родичу.

Раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жевага.

Також колишньому народному депутату Станіславу Березкіну обрали запобіжний захід у вигляді застави в 15 мільйонів гривень через його ймовірну причетність до розкрадання коштів "Ощадбанку".