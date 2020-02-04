НАБУ завершило расследование дела экс-главы "Укроборонпрома"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу бывшего главы "Укроборонпрома" Павла Букина, которого обвиняют в не декларировании более 13 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что в 2016 году Букин внес неточные данные в декларацию о доходах в 2016 году.

"Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, которое является собственностью его гражданской жены", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в ноябре 2019 года Букину сообщили о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019.

Также сообщалось, что бывшему народному депутату Денису Дзензерскому объявили о подозрении в не декларировании финансовых обязательств. Сообщается, что он скрыл информации о своем реальном имущественном положении и не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.