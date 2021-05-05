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НАБУ завершило расследование дела, по которому арестовали "трубу Медведчука"

Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование уголовного дела, по которому арестовали так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о действиях эксперта, которые позволили не отдать нефтепродуктопровод государству.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Сообщается, что завершено расследование действий эксперта, на основании заключения которой суд отказал государству в признании права собственности на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

По данным следствия, эксперт составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области. Этот суд в августе 2017 принял решение по "трубе Медведчука" в пользу компании "ПрикарпатЗападтранс". Ей сообщили о подозрении в феврале 2021 года.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Решением суда запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые задействованы в обеспечении деятельности комплекса.

До этого Совет национальной безопасности и обороны поручил вернуть "трубу Медведчука" государству. На сегодня право на управление нефтепроводом есть у "Укртранснафты".

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