НАБУ завершило расследование дела, по которому арестовали "трубу Медведчука"

Сообщается, что завершено расследование действий эксперта, на основании заключения которой суд отказал государству в признании права собственности на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

По данным следствия, эксперт составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области. Этот суд в августе 2017 принял решение по "трубе Медведчука" в пользу компании "ПрикарпатЗападтранс". Ей сообщили о подозрении в феврале 2021 года.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.