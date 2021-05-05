НАБУ завершило расследование дела, по которому арестовали "трубу Медведчука"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование уголовного дела, по которому арестовали так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о действиях эксперта, которые позволили не отдать нефтепродуктопровод государству.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.
Сообщается, что завершено расследование действий эксперта, на основании заключения которой суд отказал государству в признании права собственности на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).
По данным следствия, эксперт составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области. Этот суд в августе 2017 принял решение по "трубе Медведчука" в пользу компании "ПрикарпатЗападтранс". Ей сообщили о подозрении в феврале 2021 года.
Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.
Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Решением суда запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые задействованы в обеспечении деятельности комплекса.
До этого Совет национальной безопасности и обороны поручил вернуть "трубу Медведчука" государству. На сегодня право на управление нефтепроводом есть у "Укртранснафты".