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НАБУ завершило расследование дела о хищении средств гранта Евросоюза

Новости » Общество    21.12.2018 - 14:14
НАБУ завершило расследование дела о хищении средств гранта Евросоюза
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Чиновник Киевской ОГА заключил грантовое соглашение и освоил средства ЕС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование дела о хищении средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 декабря завершили досудебное расследование по подозрению начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, представительство Европейского союза в Украине предоставило грант в сумме более 1,85 млн евро для реализации мероприятий по временному размещению и расселению переселенцев. Средства этого гранта Служба по делам детей и семьи ОГА должна была обустроить социальное жилье для внутренне перемещенных семей с детьми в Киевской области.

При этом чиновник Киевской ОГА, зная, что выбранный им объект недвижимости находится в частной собственности, заключил грантовое соглашение и освоил средства ЕС. После чего подписал ряд договоров об осуществлении капитального ремонта указанного здания за счет помощи Евросоюза.

Напомним, ранее Черногория выдала Украине женщину, разыскиваемую за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд гривен.

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