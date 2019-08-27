НАБУ завершило расследование дела экс-главы Запорожской ОГА

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Подозреваемому и адвокатам открыли материалы следствия

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование относительно бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что 27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

По данным следствия, экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Ранее сообщалось, что судьей Соломенского районного суда города Киева Константину Брылю 23 июля была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по фактам возможного уклонения от уплаты налогов экс-первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.