НАБУ сообщило о подозрении экс-главе одной из ОГА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-чиновник подозревается во внесении ложных показаний в декларацию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию бывшему руководителю одной из Областных государственных администраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, детективы установили, что экс-чиновник в своих электронных декларациях за 2016-2017 годы не задекларировал имущество на сумму почти 43 млн гривен, а декларация за 2015 год вообще не была подана.

"Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права. Сообщение о подозрении экс-главе ОГА направлено почтой из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК Украины", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что экс-чиновник должен был прибыть к НАБУ во вторник, 9 июля, однако так и не явился в ведомстве.

"По месту жительства лицо, которое представилось охранником, сообщило детективам, что бывшего главы ОГА нет, получать документы это лицо отказалось", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что НАЗК выявило внесение недостоверной информации в декларациях народного депутата Нестора Шуфрича и направило материалы Национальном антикоррупционном бюро. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2015 год составляет почти 14,3 млн гривен. В 2016 году Шуфрич не задекларировал 14 млн гривен.