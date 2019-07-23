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Суд избрал меру пресечения экс-главе одной из ОГА

Новости » Политика    23.07.2019 - 10:23
Суд избрал меру пресечения экс-главе одной из ОГА
Фото: суд (flickr.com/nab_ukr)

Экс-глава одной из ОГА подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию

Судьей Соломенского районного суда города Киева избрана мера пресечения в виде личного обязательства бывшему руководителю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, определив подозреваемому процессуальные обязанности, в том числе: прибывать к детективу, прокурору, судье по каждому требованию, не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы, воздерживаться от общения, что касается обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.

Как сообщается, детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что экс-чиновник в своих электронных декларациях за 2016-2017 годы не задекларировал имущество на сумму почти 43 млн гривен, а декларация за 2015 год вообще не была подана.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило внесение недостоверной информации в декларациях народного депутата Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2015 год составляет почти 14,3 млн гривен. В 2016 году Шуфрич не задекларировал 14 млн гривен.

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