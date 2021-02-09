НАБУ закрыло дело против Порошенко по заявлению Кузьмина, - адвокаты

"Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрированное по заявлению народного депутата Кузьмина и группы народных депутатов... По факту того, что группа политических деятелей США - Обама, Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 млрд долларов США", - заявил Игорь Головань

По его словам, заявление депутатов была зарегистрировано в декабре 2019 года.

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора - РФ - эти провокационные заявления и расследования", - отметил Головань.

Основанием для заявления, как подчеркнул адвокат, стала информация российских СМИ и блогеров со ссылкой на якобы утверждение личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о хищении $100 млрд.

"Очевидна абсурдность заявления нардепов из ОПЗЖ не помешала более как год тратить огромные ресурсы из бюджета на это вроде расследование, которое в конце концов было закрыто", - подчеркивают адвокаты.

Головань также обратил внимание на то, что НАБУ не зарегистрировало производство по заявлению депутатов, расследование было начато после соответствующего решения Печерского суда.

В то же время адвокаты заявили, что больше всего абсурдных дел против Порошенко открывает Государственное бюро расследований.

"У ГБР есть явный запрос на любые заявления относительно Порошенко. И если написали абсурд - неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю", - добавил Илья Новиков.