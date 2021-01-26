Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Порошенко, - адвокат

Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Через два дня после инаугурации президента США в Украине были открыты новые производства в отношении пятого президента Петра Порошенко. Фигурантом дел также является новоизбранный президент США Джо Байден.

Об этом во время брифинга сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"20 января этого года украинцы вместе со всем миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого президента Порошенко и тогдашнего вице-президента Байдена это сотрудничество было очень позитивна и полезна для нас", - напомнил Головань.

По его словам, новые уголовные производства касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны пятого президента Петра Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора", - говорит Головань.

Напомним, в мае во время пресс-конференции президент публично прокомментировал так называемые "пленки Деркача". По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова уже открыла производство. Он отметил, что правоохранительные органы должны реагировать на информацию из этих аудиозаписей.