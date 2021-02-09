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НАБУ закрило справу проти Порошенка за заявою Кузьміна, - адвокати

Автор: РБК-Україна

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка та політичних діячів США за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ базувалась на інформаційному фейку одного з російських сайтів. НАБУ закрито справу 25 січня 2021 року.

Про це повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань під час прес-конференції у Києві.

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"Як нам стало відомо, 25 січня цього року було закрито Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження, зареєстроване за заявою народного депутата Кузьміна і групи народних депутатів... За фактом того, що група політичних діячів США - Обама, Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США", - заявив Ігор Головань

За його словами, заява депутатів була зареєстрована у грудні 2019 року.

"Ця історія - яскравий приклад того, як фабрикуються агентами впливу держави-агресора - РФ - ці провокаційні заяви та розслідування", - зазначив Головань.

Підставою для заяви, як наголосив адвокат, стала інформація російських ЗМІ та блогерів із посиланням на нібито твердження особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про розкрадання $100 млрд.

"Очевидна абсурдність заяви нардепів з ОПЗЖ не завадила більше як рік витрачати величезні ресурси з державного бюджету на це начебто розслідування, яке зрештою було закрите", - наголошують адвокати.

Головань також звернув увагу на те, що НАБУ не зареєструвало провадження за заявою депутатів, розслідування було розпочато після відповідного рішення Печерського суду.

Водночас адвокати заявили, що найбільше абсурдних справ проти Порошенка відкриває Державне бюро розслідувань.

"У ДБР є явний запит на будь-які заяви щодо Порошенка. І якщо там написаний абсурд - неважливо, тим краще, тому що абсурд простіше розслідувати, ніж правдоподібну історію", - додав Ілля Новіков.

Нагадаємо, раніше адвокати Петра Порошенка повідомляли, що через два дні після інавгурації президента США в Україні були відкриті нові провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка. Фігурантом справ також є новообраний президент США Джо Байден.

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