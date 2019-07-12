НАБУ вызвало Луценко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос, который назначен на понедельник, 15 июля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, допрос будет относительно принятия генпрокурором процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдан Бубенчика.

"Его вызывают в понедельник на 15:00 по поводу принятия им процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдан Бубенчика. Тогда генпрокурор принял процессуальное решение о новом составе прокуроров. Ведь именно предвзятость и затягивание процесса тогда поднялась волна возмущения участников евромайдан. Соответственно назад была реакция генпрокурора ", - рассказала Сарган.

Как сообщила Сарган, передача дела была необходима для осуществления эффективного досудебного расследования. Впрочем, НАБУ через эти действия Юрия Луценко было открыто уголовное производство по статье злоупотребление служебным положением.

"Группу прокуроров тогда возглавила управляющий заместитель прокурора управления спецрасследований ГПУ (Сергея Горбатюк - ред.) Анжела Стрижевская. Тогда состоялась переквалификация дела в этом производстве. А НАБУ открыло дело (против Луценко - ред.) по статье 364 "злоупотребление служебным положением ", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.

Кроме того, Юрий Луценко заявил, что детективу НАБУ объявили подозрение по делу о разворовывании в "Укроборонпроме". В частности, Луценко отметил, что ГБР будет в первую очередь расследовать действия директора НАБУ Артема Сытника, который не передал это дело в созданную службу внутреннего контроля.