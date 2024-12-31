НАБУ открыло дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов порту "Бориваж"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении реестра.

НАБУ осуществляет расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежащим образом выполнить свои обязанности при проведении аукциона.

По информации, изложенной в выписке из Единого реестра досудебных расследований, действия должностных лиц могли быть направлены на уменьшение активов, которые были предметом залога, владельцем которого выступает государство.

Как известно, 23 декабря 2024 года на электронной площадке СЕТАМ "ПриватБанк" провел аукцион по продаже кредитов ООО "Бориваж".

Бывший акционер "ПриватБанка" Алексей Мартынов ранее заявлял, что эта продажа нанесла ущерб государству на сумму не менее трех миллиардов гривен.