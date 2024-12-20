Екс-партнер Коломойського та Боголюбова звернувся до президента та Кабміну через продаж порту "Боріваж": подробиці

Олексій Мартинов, колишній акціонер та член наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк", звернувся до президента Володимира Зеленського та Кабміну через продаж порту "Боріваж", який може відбутися 23 грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публічне звернення адвоката Олексія Мартинова до президента України та міністра юстиції України.

"Останніми місяцями в ЗМІ широко висвітлюється скандал із продажем кредитів виданих до націоналізації ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на користь ТОВ "БОРІВАЖ" в загальній сумі більше 5 млрд доларів, з яких вбачається що ТОВ "БОРІВАЖ" є власником критично важливого для України зернового терміналу в порту "Південний", який переданий в заставу банку", - йдеться у зверненні.

За словами бізнесмена, офіційними бенефіцарами та власниками зернового терміналу є Коломойський І.В. та Боголюбов Г.Б. Ринкова вартість зернового терміналу складає не менше 15 млрд грн.

"Вже більше 6 років посадові особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та залучені ними юристи не вживають необхідних заходів щодо звернення стягнення на зерновий термінал і він працює на Коломойського І.В. та Боголюбова Г.Б. Паном Боголюбовим Г.Б. та посадовими особами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" була розроблена та втілена в життя схема по заволодінню зерновим терміналом без повного погашення кредитів, в результаті якої державі буде завдано збитків мінімум у 3 млрд грн", - зазначив Мартинов.

Окрім того, наразі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" виставив на продаж кредити ТОВ "БОРІВАЖ" та може продати їх за заниженою вартістю в розмірі 2 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав НАБУ порушити кримінальну справу з цього приводу. Також ухвалою Шевченківського районного суду від 18 грудня заборонено ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вчиняти дії з продажу кредитів ТОВ "БОРІВАЖ".

"Однак посадові особи банку продовжують аукціон реєструючи нових учасників на ньому. Незважаючи на судові заборони та кримінальні справи, посадові особи і на даний час ані зупинили, ані скасували аукціон", - додає Олексій Мартинов.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про продаж кредитів порту "Боріваж" за заниженою вартістю.