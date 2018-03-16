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НАБУ усиливает сотрудничество с Европолом и Евроюстом

НовостиОбщество    16.03.2018 - 17:56
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Сотрудники НАБУ посетили Евроюст в Гааге

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расширения возможностей получения доказательств в рамках расследований уголовных коррупционных производств усиливает сотрудничество с Европолом и Евроюстом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Вопросы усиления сотрудничества были обсуждены во время визита юридического управления НАБУ к Европейской организации по вопросам юстиции (Евроюста), в городе Гаага (Королевство Нидерландов).

"Во время визита представители НАБУ обсудили со специалистами Евроюста вопросы оказания взаимной правовой помощи в уголовных процессах, в частности, связанные с применением положений Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах 1959 года, Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 2001 года", - говорится в сообщении

В ведомстве также отметили, что для разоблачения украинских топ-коррупционеров НАБУ направило 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них - выполнено.

Рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ других государств, есть дело с завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запроса) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов).

Напомним, ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры.

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