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НАБУ посилює співпрацю з Європолом та Євроюстом

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 17:56
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Співробітники НАБУ відвідали Євроюст у Гаазі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) для розширення можливостей здобуття доказів у рамках розслідувань кримінальних корупційних проваджень посилює співпрацю з Європолом та Євроюстом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Питання посилення співпраці було обговорено під час візиту юридичного управління НАБУ до Європейської організації з питань юстиції (Євроюсту), що у місті Гаага (Королівство Нідерландів).

"Під час візиту представники НАБУ обговорили із фахівцями Євроюсту питання надання взаємної правової допомоги у кримінальних провадженнях, зокрема, пов’язані із застосуванням положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що задля викриття українських топ-корупціонерів НАБУ скерувало 300 запитів до 57 країн світу. 130 із них - виконано.

Рекордсменами за кількістю запитів, скерованих НАБУ до інших держав, є справа з заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (53 запити) та завдання збитків ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (19 запитів).

Нагадаємо, раніше глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав топ-5 країн, де залишили свій слід українські корупціонери.

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Теги: НАБУ
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