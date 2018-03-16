НАБУ посилює співпрацю з Європолом та Євроюстом

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) для розширення можливостей здобуття доказів у рамках розслідувань кримінальних корупційних проваджень посилює співпрацю з Європолом та Євроюстом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Питання посилення співпраці було обговорено під час візиту юридичного управління НАБУ до Європейської організації з питань юстиції (Євроюсту), що у місті Гаага (Королівство Нідерландів).

"Під час візиту представники НАБУ обговорили із фахівцями Євроюсту питання надання взаємної правової допомоги у кримінальних провадженнях, зокрема, пов’язані із застосуванням положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що задля викриття українських топ-корупціонерів НАБУ скерувало 300 запитів до 57 країн світу. 130 із них - виконано.

Рекордсменами за кількістю запитів, скерованих НАБУ до інших держав, є справа з заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (53 запити) та завдання збитків ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (19 запитів).

Нагадаємо, раніше глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав топ-5 країн, де залишили свій слід українські корупціонери.