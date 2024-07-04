Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) запобігли реалізації масштабної корупції у Державній митній службі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби САП та НАБУ.
"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, які намагались призначити на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для впровадження корупційних схем підконтрольних їм осіб", - повідомили в САП.
Слідство встановило, що указані особи пропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн доларів за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тисяч доларів та 200 тисяч доларів - за посади очільників Волинської та Чернівецької митниці відповідно.
Крім того, зʼясувалося, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.
Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти. Двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі одну особу, яка була ініціатором злочину, затримано на підставі ст. 208 КПК України. Слідство триває.
Фото: НАБУ та САП запобігли великому хабарю керівництву держмитниці (t.me/sap_gov_ua)
Нагадаємо, вчора, 3 липня, НАБУ повідомило, що начальник одного з управлінь Рівненської митниці організував схему, в рамках якої він отримував хабарі взамін на "допомогу" у безперешкодному проходженні митного контролю для імпортних товарів.
А у травні ми повідомляли про обшуки на Одеській митниці та її постах. Слідчі дії проводили у справі про експорт нелегального зерна.
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