"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, які намагались призначити на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для впровадження корупційних схем підконтрольних їм осіб", - повідомили в САП.

Слідство встановило, що указані особи пропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн доларів за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тисяч доларів та 200 тисяч доларів - за посади очільників Волинської та Чернівецької митниці відповідно.

Крім того, зʼясувалося, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти. Двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Наразі одну особу, яка була ініціатором злочину, затримано на підставі ст. 208 КПК України. Слідство триває.

Фото: НАБУ та САП запобігли великому хабарю керівництву держмитниці (t.me/sap_gov_ua)