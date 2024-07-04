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НАБУ и САП предотвратили большую взятку руководству гостаможни

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) предотвратили реализацию масштабной коррупции в Государственной таможенной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы САП и НАБУ.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, пытавшимся назначить на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для внедрения коррупционных схем подконтрольных им лиц", - сообщили в САП.

Следствие установило, что указанные лица предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 млн долларов за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, еще 500 тысяч долларов и 200 тысяч долларов - за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни соответственно.

Кроме того, выяснилось, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности на таможне.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступных намерений удалось предотвратить. Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время один человек, который был инициатором преступления, задержан на основании ст. 208 УПК РФ. Следствие продолжается.

 

Фото: НАБУ и САП предотвратили большую взятку руководству гостаможни (t.me/sap_gov_ua)

 

Другие коррупционные схемы на таможне

Напомним, вчера, 3 июля, НАБУ сообщило, что начальник одного из управлений Ровенской таможни организовал схему, в рамках которой он получал взятки взамен на "помощь" в беспрепятственном прохождении таможенного контроля для импортных товаров.

А в мае мы сообщали об обысках на Одесской таможне и ее постах. Следственные действия проводились по делу об экспорте нелегального зерна.

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