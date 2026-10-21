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НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці

10:16 21.10.2026 Ср
3 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: голова Нацбанку Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)

До голови Національного банку України Андрія Пишного прийшли з обшуками НАБУ та САП. Слідчі дії розпочалися вранці, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"НАБУ та САП прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах голови Національного банку Андрія Пишного", - написав нардеп.

Про обшуки у Пишного також повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ", - повідомив Железняк.

РБК-Україна звернулося за коментарем до НАБУ та Нацбанку, але поки не отримало відповіді.

НАБУ підтвердило обшуки в глави Нацбанку

(Оновлено 10:48). Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.

"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - повідомили в НАБУ.

НБУ також підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.

"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі", - йдеться в заяві НБУ.

Що відомо про Андрія Пишного

Пишний народився у 1974 році в селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області. Згодом здобув вищу освіту.

Кар'єра в "Ощадбанку":

  • 2000 рік: Очолив юридичне управління "Ощадбанку" та переїхав до Києва.
  • 2001 рік: Обійняв посаду директора департаменту правового забезпечення "Ощадбанку".
  • 2003-2007 роки: Працював першим заступником голови правління "Ощадбанку". З грудня 2004 по травень 2005 року додатково виконував обов'язки голови правління установи.
  • Березень - травень 2007 року: Обіймав посаду першого заступника голови правління ВАТ "Укрексімбанк".
  • Травень 2007 - червень 2009 року: Призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Звільнений з посади указом президента Віктора Ющенка.

Політична діяльність:

  • 2010 рік: Зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт Змін", де очолив комітет партійного контролю.
  • 2012 рік: Обраний народним депутатом України 7-го скликання від партії ВО "Батьківщина". У парламенті працював заступником керівника штабу "Батьківщини" та першим заступником голови комітету з питань регламенту.
  • 2013 рік: Став заступником голови партії ВО "Батьківщина".

Повернення до банківського сектору та ключові посади:

  • Березень 2014 року: Призначений головою правління АТ "Ощадбанк".
  • 2019 рік: Повноваження на посаді очільника "Ощадбанку" продовжили ще на 5 років.
  • 2022 рік (від початку повномасштабного вторгнення): Увійшов до складу міжнародної робочої групи Єрмака - Макфола з розробки пакету санкцій проти РФ.
  • 7 жовтня 2022 року: ВРУ проголосувала за призначення Андрія Пишного головою Національного банку України (рішення підтримали 290 народних депутатів).
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