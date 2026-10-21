НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці

До голови Національного банку України Андрія Пишного прийшли з обшуками НАБУ та САП. Слідчі дії розпочалися вранці, 21 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
"НАБУ та САП прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах голови Національного банку Андрія Пишного", - написав нардеп.
Про обшуки у Пишного також повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ", - повідомив Железняк.
РБК-Україна звернулося за коментарем до НАБУ та Нацбанку, але поки не отримало відповіді.
(Оновлено 10:48). Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.
"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - повідомили в НАБУ.
НБУ також підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.
"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі", - йдеться в заяві НБУ.
Пишний народився у 1974 році в селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області. Згодом здобув вищу освіту.
Кар'єра в "Ощадбанку":
Політична діяльність:
Повернення до банківського сектору та ключові посади: