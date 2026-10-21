НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности

К главе Национального банка Украины Андрею Пышному пришли с обысками НАБУ и САП. Следственные действия начались утром, 21 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
"НАБУ и САП сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного", - написал нардеп.
Об обысках у Пышного также сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному. Сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ", - сообщил Железняк.
РБК-Украина обратилось за комментарием к НАБУ и Нацбанку, но пока не получило ответа.
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников.
"Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - сообщили в НАБУ.
НБУ также подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка.
"Дополнительные объяснения будут даны по завершению процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме", - говорится в заявлении НБУ.
Пышный родился в 1974 году в селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области. Впоследствии получил высшее образование.
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