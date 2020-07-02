НАБУ зриває суди України проти Росії на 100 мільярдів

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Результати багаторічної юридичної війни між Україною і Росією можуть опинитися під загрозою через дії НАБУ

Методи розслідування Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) діяльності компанії "Золотий Мандарин" і прагнення будь-яким чином, навіть незаконним, притягнути до відповідальності екс-нардепа Георгія Логвинського може повністю поховати розгляд справ у ЄС України проти Росії.

Про це йдеться в розслідуванні "Секретних матеріалів" на "1+1".

Журналісти нагадують, що за рішенням суду "Київенерго" має повернути компанії "Золотий мандарин" 54 млн грн. Однак, боржник рішення суду проігнорував, в результаті чого компанія звернулася в Європейський суд.

"Але детективи НАБУ побачили у повернення цього боргу злочин і вимагають притягнути до відповідальності екс-нардепа Георгія Логвинського, якого ті запідозрили у виведені 54 млн грн з держбюджету через компанію "Золотий мандарин". Однак, юридичної або будь-якого іншого зв'язку між політиком і компанією детективи так і не надали", - йдеться в сюжеті.

Крім того, в центральній синагозі Києва, яку, зокрема, відвідує Логвинський, було виявлено несанкціонований прослуховуючий пристрій, а також приховані камери на фасаді будівлі. Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман заявляє про тиск з боку детективів на парафіян синагоги й навіть просить особистого втручання президента в цю справу.

"Мені говорили люди, що їх шантажують. 15 років в'язниці, якщо не даси неправдиві відомості на конкретних людей. І у нас є докази цього", - зазначив Моше Реувен Асман.

За словами правозахисника Євгена Захарова, метою прослуховування, по всій ймовірності, є отримання інформації про діяльність екс-нардепа. Однак дії НАБУ - безпрецедентні, а кінцева мета кримінального переслідування - бажання позбавити можливості дружини Логвинського Ганни Юдківської, яка є суддею Європейського суду з прав людини, розглядати міждержавні справи України проти Росії в Європейському суді.

В результаті, відзначають журналісти, всі результати багаторічної юридичної війни між Україною і Росією можуть опинитися під загрозою через дії НАБУ.

"НАБУ просить зняти європейський суд імунітет з Логвинського, що означатиме відставку Ганни Юдковскої, яка займається ключовими справами для України в питанні протистоянні з РФ. Як результат, всі справи повинні будуть розглянуті новим суддею з самого початку", - додав правозахисник.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької і екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабине розкраданні понад 50 млн гривень.

Так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася повернути його. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ ухвалив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту.

Україна виплатила компенсацію з держбюджету, але у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина".

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Автор: РБК-Україна