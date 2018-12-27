НАБУ может сорвать запуск нового рынка электроэнергии, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

По мнению эксперта, запуску новой модели рынка электроэнергии в Украине угрожают популисты

Запуску новой модели рынка электроэнергии в Украине угрожают популисты, лоббисты олигархов и новосозданные антикоррупционные органы, которые часто идут на поводу у политиков. К такому выводу пришли украинские энергоэксперты по итогу ряда встреч с официальными лицами США, пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку для "НВ.Бизнес" эксперта по программе "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриана Прокипа.

"Становится очевидно, что на теме повышения тарифов начнутся спекуляции, которые могут даже подняться к тому, что никакой реформы нам в принципе не нужно. Конечно, при этом апологеты неизменности модели рынка будут воздерживаться от сообщений о том, какие последствия ждут украинскую электроэнергетику без реформы", - отметил энергоэксперт.

Он предположил, что для "борьбы" с новым рынком олигархи будут сотрудничать с кандидатами на пост президента и в парламент.

"То информационное поле, которое они могут создать в процессе вроде бы борьбы за достоинство граждан и их право на дешевую электроэнергию, может иметь пагубные последствия после того, как сектор электроэнергетики будет не в состоянии поддерживать себя. Упадок может привести к тому, что через 15 лет нам придется импортировать электроэнергию. И, разумеется, не дешевую", - констатировал Прокип.

Он акцентировал на том, что "эти промышленные группы владеют и влияют на большое количество общенациональных СМИ".

"А значит, им значительно проще влиять на электорат и сотрудничать с политиками и президентскими кандидатами. И это создает еще большие угрозы для реформы и рынка, ожидаемой для страны выгоды", — написал эксперт.

По его словам, антикоррупционные правоохранительные органы также могут "сознательно или бессознательно повредить внедрению реформы".

"Нельзя исключать, что на фоне информационного шума по тарифам, который создадут политики и лоббисты, начнется охота на ведьм и поиск тех, кому выгоден "тарифный геноцид". Подобная ситуация имеет место сейчас – расследование дела о "Роттердам+", которое ведется НАБУ. Ситуация с расследованием фактически создает среду неуверенности и непрогнозированности, а затем и низкие интересы инвесторов для входа в отрасль. Для Запада действия НАБУ не всегда понятны. Нельзя исключать, что НАБУ попытается вмешаться и в процесс внедрения рынка. Ведь окажется, что "при формуле" потребителям жилось гораздо лучше, чем при рыночных тарифах", — заявил Андриан Прокип.

Он подчеркнул, что блокирование запуска рынка электроэнергии будет иметь для украинской экономики крайне негативные последствия.

"Представителям США, которые привыкли к рынку, а не ручному регулированию, удивительно чрезмерное регулирование тарифообразования. И понятно, что в моменты, когда западные страны всячески поддерживают развитие и общенациональные изменения к лучшему, они не поймут призывов к блокированию реформы рынка электроэнергетики. Конечный выбор за нами – кого и какие ценности мы поддержим на следующих выборах, за что будем выступать: поддерживать реформу и развитие, сохранять непродуктивный статус-кво в энергетике? Какую модель выберем – Венесуэлы посреди Европы или равного среди успешных?", — резюмировал Прокип.

Напомним, запуск новой модели рынка электрической энергии в Украине запланирован на 1 июля 2019 года.