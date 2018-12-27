НАБУ може зірвати запуск нового ринку електроенергії, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

На думку експерта, запуску нової моделі ринку електроенергії в Україні загрожують популісти

Запуску нової моделі ринку електроенергії в Україні загрожують популісти, лобісти олігархів та новостворені антикорупційні органи, які часто йдуть на поводу у політиків. До такого висновку дійшли українські енергоексперти за підсумком низки зустрічей з офіційними особами США, пише РБК-Україна з посиланням на колонку "НВ.Бізнес" експерта за програмою "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Андріана Прокіпа.

"Стає очевидно, що на темі підвищення тарифів почнуться спекуляції, які можуть навіть піднятися до того, що ніякої реформи нам в принципі не потрібно. Звичайно, при цьому апологети незмінності моделі ринку будуть утримуватися від повідомлень про те, які наслідки чекають українську електроенергетику без реформи", - зазначив енергоексперт.

Він припустив, що для "боротьби" з новим ринком олігархи будуть співпрацювати з кандидатами на пост президента і парламенту.

"Те інформаційне поле, яке вони можуть створити в процесі начебто боротьби за гідність громадян і їх право на дешеву електроенергію, може мати згубні наслідки після того, як сектор електроенергетики буде не в змозі підтримувати себе. Занепад може призвести до того, що через 15 років нам доведеться імпортувати електроенергію. І, зрозуміло, не дешеву", - констатував Прокип.

Він акцентував на тому, що "ці промислові групи володіють і впливають на велику кількість загальнонаціональних ЗМІ".

"А значить, їм значно простіше впливати на електорат і співпрацювати з політиками і президентськими кандидатами. І це створює ще більші загрози для реформи та ринку, очікуваної вигоди для країни", — написав експерт.

За його словами, антикорупційні правоохоронні органи також можуть "свідомо чи несвідомо пошкодити впровадження реформи".

"Не можна виключати, що на тлі інформаційного шуму за тарифами, який створять політики і лобісти, розпочнеться полювання на відьом і пошук тих, кому вигідний "тарифний геноцид". Подібна ситуація має місце зараз – розслідування справи про "Роттердам+", яке ведеться НАБУ. Ситуація з розслідуванням фактично створює середовище невпевненості і непрогнозованості, а потім і низькі інтереси інвесторів для входу в галузь. Для Заходу дії НАБУ не завжди зрозумілі. Не можна виключати, що НАБУ спробує втрутитися в процес впровадження ринку. Адже виявиться, що "за формулою" споживачам жилося набагато краще, ніж при ринкових тарифах", — заявив Андріан Прокіп.

Він наголосив, що блокування запуску ринку електроенергії буде мати для української економіки вкрай негативні наслідки.

"Представникам США, які звикли до ринку, а не ручного регулювання, дивно надмірне регулювання тарифоутворення. І зрозуміло, що в моменти, коли західні країни всіляко підтримують розвиток і загальнонаціональні зміни на краще, вони не зрозуміють закликів до блокування реформи ринку електроенергетики. Кінцевий вибір за нами – кого і які цінності ми підтримаємо на наступних виборах, за що будемо виступати: підтримувати реформу і розвиток, зберігати непродуктивний статус-кво в енергетиці? Яку модель виберемо – Венесуели посеред Європи або рівного серед успішних?", — резюмував Прокіп.

Нагадаємо, запуск нової моделі ринку електричної енергії в Україні заплановано на 1 липня 2019 року.