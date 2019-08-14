НАБУ сообщило подробности задержания Грымчака

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры и СБУ 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что Грымчак и его помощник были задержаны во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов "на горячем".

Задержание было произведено при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории ГПУ.

Юрия Грымчака назначили заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 10 марта 2017 года.

Напомним, 14 августа Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно "черной бухгалтерии" "Партии регионов".