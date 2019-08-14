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Пинчука вызвали на допрос в ГПУ

Новости » Политика    14.08.2019 - 19:27
Пинчука вызвали на допрос в ГПУ
Фото: Виктор Пинчук (Сергей Ильин)

Допрос назначен на 27 августа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает на допрос Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно "черной бухгалтерии" "Партии регионов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, допрос назначен на 27 августа на 11:00.

Согласно повестке, Пинчука вызывают на допрос для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Отметим, в 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что суд дал разрешение на проведение проверки на полиграфе пятого президента Украины Петра Порошенко, но прохождение полиграфа может состояться только при его согласии.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время может допросить мэра Киева Виталия Кличко как заявителя по делу о вероятном предложении взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

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