ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 16:59
НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Следственные действия санкционированы и проводится в рамках расследования

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с сотрудниками Cлужбы безопасности Украины (СБУ) осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ в Twitter.

Как сообщается, следственные действия санкционированы и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что НАБУ задержало и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, а в его кабинете проводят обыски. 

Однако, позже данную информацию опроверг вице-премьер Виталий Розенко. Он выложил на своей странице в Facebook фотографию Трубарова, который находился на заседании правительственного комитета. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  в октябре прошлого года НАПК по результатам внеплановых проверок на госпредприятии "Первомайскуголь" и в Фонде госимущества Украины внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.

ГБР проводит обыски в ГФС Волынской области Антикоррупционному суду передали помещение для работы
Новости Украины НАБУобыскФонд госимущества
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь