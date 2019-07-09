НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Следственные действия санкционированы и проводится в рамках расследования

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с сотрудниками Cлужбы безопасности Украины (СБУ) осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ в Twitter.

Как сообщается, следственные действия санкционированы и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ.

Детективи #НАБУ спільно зі співробітниками департаменту «К» #CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Деталі — згодом pic.twitter.com/7wC2vh4Yfq — NAB Ukraine (@nab_ukr) 9 июля 2019 г.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что НАБУ задержало и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, а в его кабинете проводят обыски.

Однако, позже данную информацию опроверг вице-премьер Виталий Розенко. Он выложил на своей странице в Facebook фотографию Трубарова, который находился на заседании правительственного комитета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре прошлого года НАПК по результатам внеплановых проверок на госпредприятии "Первомайскуголь" и в Фонде госимущества Украины внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.