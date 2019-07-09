НАБУ і СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАБУ у Twitter.

Як повідомляється, слідчі дії санкціоновані і проводиться в рамках розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ.

Детективи #НАБУ спільно зі співробітниками департаменту «До» #СБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Слідча дія санкціонована і проводитися в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Деталі — згодом pic.twitter.com/7wC2vh4Yfq — NAB Ukraine (@nab_ukr) 9 липня 2019 р.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, а в його кабінеті проводять обшуки.

Однак, пізніше дану інформацію спростував віце-прем'єр Віталій Розенко. Він виклав на своїй сторінці в Facebook фотографію Трубарова, який перебував на засіданні урядового комітету.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні минулого року НАПК за результатами позапланових перевірок на держпідприємстві "Первомайськвугілля" і у Фонді держмайна України внесла припис міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в. о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.