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В правительстве опровергли задержание Трубарова

Новости » Политика    09.07.2019 - 15:47
В правительстве опровергли задержание Трубарова
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Трубаров присутствует на заседании правительственного комитета

Вице-премьер Павел Розенко опроверг информацию, размещенную в средствах массовой информации, о задержании правоохранителями и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова. Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook.

Розенко выложил фотографию улыбающегося Трубарова и написал: "Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует?"

В правительстве опровергли задержание Трубарова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НАБУ задержало и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, а в его кабинете проводят обыски.

Отметим, в октябре 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам внеплановых проверок на Государственном предприятии "Первомайскуголь" и в Фонде государственного имущества Украины внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.

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Новости Украины Павел РозенкоФонд госимуществаЗадержание
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