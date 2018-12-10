НАБУ и САП расследуют, почему НБУ не признает "Мисто Банк" Фурсина неплатежеспособным

Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

САП расследует возможное злоупотребление служебным положением должностными лицами НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют, почему Нацбанк не признает "Мисто Банк" нардепа Ивана Фурсина неплатежеспособным. Об этом сообщает издание "Комментирии.UA" со ссылкой на Finbalance.

Как сообщается, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по результатам рассмотрения заявления ООО "Каховка Пром-Агро" внесла сведения №42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ, которые, по версии компании-заявителя, злоупотребляя служебным положением в интересах нардепа Ивана Фурсина, "не предпринимают предусмотренных действующим законодательством мер для отнесения ПАО "Мисто Банк" к неплатежеспособным", что, как в утверждается, может привести "к причинению материального ущерба как минимум на сумму 835 521 грн (сумма средств физических лиц на счетах банка по состоянию на 01.09.2018)". Об этом свидетельствует соответствующее письмо САП и выписка из ЕРДР.

Отмечается, что согласно приведенным данным, это уголовное производство расследует НАБУ по ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением"). По данным НБУ, нардеп И. Фурсин контролирует 97,18% акций "Мисто Банк". Также он (вместе с Юлией Левочкиной) является совладельцем банка "Клиринговый дом".

"Согласно отчетности "Мисто Банка", по состоянию на 1 декабря он нарушал ряд нормативов НБУ, в т.ч. Н2 (норматив достаточности регулятивного капитала), который на отчетную дату составил 2,45%, тогда как нормативное требование - не менее 10%; Н7 (норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента), который составил 168,96%, тогда как нормативное требование - не более 25%; Н9 (норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру), который составил 183%, тогда как нормативное требование - не более 25%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в сентябре Рожкова заявляла, что "Мисто Банк" Фурсина (как и банк "Кредит Днепр" В. Пинчука) должны до конца года возобновить выполнение норматива адекватности регулятивного капитала. В ноябре Рожкова заявила, что НБУ разрешил банкам завершить процесс докапитализации до 01.04.2019 (тогда как ранее предполагалось, что банки должны были достичь минимально необходимого показателя капитала к концу 2018).

"Нардеп Иван Фурсин, которому принадлежит "Мисто Банк", - младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа. Он в свое время возглавлял набсовет банка "Надра", который до банкротства принадлежал Д. Фирташу. По данным госреестра, учредителем ООО "Каховка Пром-Агро" является компания "Денкрофт Холдингс Лимитед", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 21 ноября 2017 года было возбуждено дело о банкротстве (санации) ООО "Каховка Пром-Агро". Отмечается, что еще в 2013 году СМИ писали об иске братьев Вадима и Ильи Сегалей в суд Нью-Йорка против Дмитрия Фирташа, в котором истцы обвиняли ответчика в захвате завода по переработке сои в Новой Каховке в Херсонськой области (братья Сегаль оценивали в 50 млн долл.).

"В 2014 году росмедиа в контексте этого судебного дела уточняли, что бенефициарами Dancroft Holdings были именно брать Сегаль. Сейчас украинские суды рассматривают ряд судебных споров вокруг этого завода. Кроме того, правоохранители ведут досудебное расследование ряда сопроводительных уголовных производств. Суть споров в том, что "Каховка Пром-Агро" было заемщиком банка "Надра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате длительного противостояния (у сторон конфликта в т.ч. разный взгляд на то, существует ли задолженность) и ряда операций банк "Надра" обратил взыскание на ипотечное имущество, продал его, и после этого активы предприятия оказались в ипотеке "Мисто Банка". Оппоненты "фирташевцев" считают незаконным этот процесс.

Сообщается, что Фирташ официально стал владельцем банка "Надра" в мае 2011 года. Перед этим - с 2009 года - в банке работала "не чуждая" ему временная администрация. До 2009 года банк "Надра" был подконтролен нескольким группам акционеров, среди которых, как считалось, были братья Сегаль.

Фото: finbalance.com.ua