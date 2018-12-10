НАБУ і САП розслідують, чому НБУ не визнає "Місто Банк" Фурсіна неплатоспроможним

Фото: Національний банк України (НБУ)

САП розслідує можливе зловживання службовим становищем посадовими особами НБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідують, чому Нацбанк не визнає "Місто Банк" нардепа Івана Фурсіна неплатоспроможним. Про це повідомляє видання "Комментирии.UA" з посиланням на Finbalance.

Як повідомляється, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за результатами розгляду заяви ТОВ "Каховка Пром-Агро" внесла відомості №42018000000002973 до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе скоєння кримінального злочину першим заступником голови НБУ Катериною Рожкової та іншими посадовими особами НБУ, які, за версією компанії-заявника, зловживаючи службовим становищем в інтересах нардепа Івана Фурсіна, "не вживають передбачених чинним законодавством заходів для віднесення ПАТ "Місто Банк" до неплатоспроможних", що, як стверджується, може призвести "до завдання майнової шкоди як мінімум на суму 835 521 грн (сума коштів фізичних осіб на рахунках банку станом на 0109.2018)". Про це свідчить відповідний лист САП і витяг з ЄРДР.

Наголошується, що згідно з наведеними даними, це кримінальне провадження розслідує НАБУ за ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем"). За даними НБУ, нардеп В. Фурсін контролює 97,18% акцій "Місто Банк". Також він (разом з Юлією Льовочкіною) є співвласником банку "Кліринговий дім".

"Відповідно до звітності "Місто Банку", станом на 1 грудня він порушував ряд нормативів НБУ, в т. ч. Н2 (норматив достатності регулятивного капіталу), що на звітну дату склав 2,45%, тоді як нормативна вимога - не менше 10%; Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента), який склав 168,96%, тоді як нормативна вимога - не більше 25%; Н9 (норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру), який склав 183%, тоді як нормативна вимога - не більше 25%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у вересні Рожкова заявляла, що "Місто Банк" Фурсіна (як і банк "Кредит Дніпро" В. Пінчука) повинні до кінця року відновити виконання нормативу адекватності регулятивному капіталу. У листопаді Рожкова заявила, що НБУ дозволив банкам завершити процес докапіталізації до 01.04.2019 (тоді як раніше передбачалося, що банки повинні були досягти мінімально необхідного показника капіталу до кінця 2018).

"Нардеп Іван Фурсін, якому належить "Місто Банк", - молодший бізнес-партнер Дмитра Фірташа. Він свого часу очолював наглядову раду банку "Надра", який до банкрутства належав Д. Фірташу. За даними держреєстру, засновником ТОВ "Каховка Пром-Агро" є компанія "Денкрофт Холдінгс Лімітед", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 21 листопада 2017 року було порушено справу про банкрутство (санації) ТОВ "Каховка Пром-Агро". Відзначається, що ще 2013 року ЗМІ писали про позов братів Вадима та Іллі Сегалів в суд Нью-Йорку проти Дмитра Фірташа, в якому позивачі звинувачували відповідача в захопленні заводу по переробці сої в Новій Каховці у Херсонській області (брати Сегаль оцінювали в 50 млн дол.).

"В 2014 році росмедіа в контексті цієї судової справи уточнювали, що бенефіціарами Dancroft Holdings були саме брати Сегаль. Зараз українські суди розглядають ряд судових спорів навколо цього заводу. Крім того, правоохоронці ведуть досудове розслідування низки супровідних кримінальних проваджень. Суть суперечок в тому, що "Каховка Пром-Агро" було позичальником банку "Надра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті тривалого протистояння (у сторін конфлікту в т. ч. різний погляд на те, чи існує заборгованість) і ряду операцій банк "Надра" звернув стягнення на іпотечне майно, продав його, і після цього активи підприємства опинилися в іпотеці "Місто Банку". Опоненти "фірташівців" вважають незаконним цей процес.

Повідомляється, що Фірташ офіційно став власником банку "Надра" у травні 2011 року. Перед цим - з 2009 року - в банку працювала "не чужа" йому тимчасова адміністрація. До 2009 року банк "Надра" був підконтрольний кільком групам акціонерів, серед яких, як вважалося, були брати Сегаль.

Фото: finbalance.com.ua