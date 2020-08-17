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НАБУ и САП проверяют 5 экс-нардепов из-за незаконной компенсации за жилье

Киев, Понедельник 17 августа 2020 13:49
НАБУ и САП проверяют 5 экс-нардепов из-за незаконной компенсации за жилье
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко, Марианна Присяжнюк

Сейчас открыты дела по 7 бывшим народным депутатам, один уже осужден

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет пять бывших народных депутатов в связи с незаконным возмещением денег за жилье. Сейчас антикоррупционными органами открыты дела по отношению 7 бывших народных депутатов.

Об этом сказал глава САП Назар Холодницкий на брифинге.

"Есть материалы, как минимум, по 5 бывших народных избранников, которые таким же образом получали компенсацию за жилье", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что один экс-нардеп уже осужден в связи с получением незаконной компенсации за жилье.

Напомним, в конце апреля Высший антикоррупционный суд признал экс-нардепа Александра Черненко виновным в незаконном получении компенсации на жилье и приговорил к 3 годам условно.

Также сообщалось, что в июне в ВАКС направили обвинительный акт в связи с получением незаконной компенсации за жилье в размере 367 тысяч гривен бывшим нардепом Максимом Поляковым.

Кроме этого НАБУ днями завершило расследование в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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