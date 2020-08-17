ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НАБУ і САП перевіряють 5 екс-нардепів через незаконну компенсацію за житло

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:49
НАБУ і САП перевіряють 5 екс-нардепів через незаконну компенсацію за житло
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко, Маріанна Присяжнюк

Зараз відкриті справи за 7 колишнім народним депутатам, один вже засуджено

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє п'ять колишніх народних депутатів у зв'язку з незаконним відшкодуванням грошей за житло. Зараз антикорупційними органами відкриті справи по відношенню 7 колишніх народних депутатів.

Про це сказав голова САП Назар Холодницький на брифінгу.

"Є матеріали, як мінімум, по 5 колишніх народних обранців, які таким чином отримували компенсацію за житло", - сказав Холодницький.

Він додав, що один екс-нардеп вже засуджений у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло.

Нагадаємо, наприкінці квітня Вищий антикорупційний суд визнав екс-нардепа Олександра Черненка винним у незаконному отриманні компенсації на житло і засудив до 3 років умовно.

Також повідомлялося, що у червні в ВАКС направили обвинувальний акт у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло в розмірі 367 тисяч гривень колишнім нардепом Максимом Поляковим.

Крім цього НАБУ днями завершило розслідування відносно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України нардепКомпенсацияНАБУжилье
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся