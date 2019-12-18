НАБУ и САП просят Зеленского ветировать последний закон о неприкосновенности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Предполагается, что закон снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (САП) просят президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что снятие депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев, а отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и разрешить этим участникам избежать ответственности.

"Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование", - говорится в сообщении.

Также указанный законопроект частично делает невозможным сбор доказательств в производстве.

"Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ выявили другое преступление, к которому предположительно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосован проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать Генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - говорят правоохранители.

Отметим, что согласно законопроекта №2237, Генеральный прокурор станет единственным в Украине, кто сможет начать расследование уголовного правонарушения народным депутатом Украины.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Как сообщало РБК-Украина, текст законопроекта №2237, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов, появился в Раде в начале октября.