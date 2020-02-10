Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Адвокат экс-главы НКРЭКУ назвала действия руководителей НАБУ и САП незаконными

Руководители НАБУ и САП нарушают гарантированный Конституцией Украины принцип невиновности лица и объявляют перечень привлеченных к ответственности лиц по делу "Роттердам +", хотя еще даже не передали их в суд. Об этом написала адвокат экс-главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас, на пресс-конференции НАБУ и САП отчитываются о привлечении к ответственности экс-главы НКЭЕКУ. Может, сначала стоило бы хоть его дело в суд передать?" - написала Одинец.

Адвокат напомнила, что такие действия руководителей НАБУ и САП является нарушением гарантированного Конституцией принципа невиновности лица, и является свидетельством их непрофессионализма.

"Это прямое нарушение ст. 62 Конституции Украины и ст.17 УПК Украины согласно которым "Лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу", - добавила Одинец.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. По ходатайству НАБУ взять под стражу Вовка суд ответил отказом.

Ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные выводы, которые подтвердили корректность формулы.