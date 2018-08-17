НАБУ и САП направили обвинительный акт судье по "газовому делу"

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу

НАБУ и САП завершили расследование в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Судью подозревают в принятии ею заведомо неправосудного решения по хозяйственному делу. В частности, судья обязала ПАО "Укргаздобыча" передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестован постановлениями следственного судьи в уголовном производстве Национального бюро.

Как сообщается, это решение подозреваемая приняла на основании рассмотрения встречного искового заявления от частного общества, рассмотрение которого к тому же, состоялось без уплаты истцом судебного сбора, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тыс. грн.

В рамках этого же хозяйственного дела судья также удовлетворила ходатайство представителя частного общества: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнения решения о взыскании более 3 млн грн долга.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух лиц, задействованных в так называемом "газовом деле".