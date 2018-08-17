НАБУ і САП направили обвинувальний акт судді по "газовій справі"

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно судді Господарського суду Харківської області і скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Суддю підозрюють у прийнятті нею завідомо неправосудного рішення у господарській справі. Зокрема, суддя зобов’язала ПАТ "Укргазвидобування" передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у кримінальному провадженні Національного бюро.

Як повідомляється, це рішення підозрювана ухвалила на підставі розгляду зустрічної позовної заяви від приватного товариства, розгляд якого до того ж, відбувся без сплати позивачем судового збору, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 200 тис. грн.

У межах цієї ж господарської справи суддя також задовольнила клопотання представника приватного товариства: зменшила розмір пені, що підлягала стягненню з ТОВ за основним позовом, та відстрочила на один рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, задіяних у так званій "газовій справі".