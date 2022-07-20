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НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории

Фото: НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали военнослужащего с временно оккупированных территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Как отмечает разведка, с начала полномасштабного вторжения России, было проведено более 10 удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий.

"С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10-и удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения", - пишет пресс-служба разведки.

В этот же раз разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали украинского военнослужащего на юге страны.

Отмечается, что во время эвакуации солдат не получил никаких повреждений и успешно был передан командованию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации мирных жителей.

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