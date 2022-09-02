НАБУ разоблачило присвоение 13 млрд гривен "Укрнафты". Подозревают экс-главу и не только

Среди подозреваемых:

бывший глава правления ПАО "Укрнафта";

бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки ПАО "Укрнафта";

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";

бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Согласно данным следствия, в 2015 году "Укрнафта" заключила договоры купли-продажи с рядом ООО, которые были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. После этого компания, не получив полной оплаты от заказчиков, осуществила поставки сырья на сумму 10,7 млрд гривен.

"Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализованы на АЗС по всей стране", - добавляет пресс-служба НАБУ.

Также в июле 2015 года "Укрнафта" заключило 52 договора о покупке нефтепродуктов с другим ООО и сразу оплатила авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн.

"Позже были заключены дополнительные соглашения, которыми сроки поставки продлили до конца 2018 года", - пишет НАБУ.

В конце концов, "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила, а потраченные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

"Таким образом, общая сумма имущества и средств, которыми завладели, по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн", - отмечает пресс-служба.