НАБУ разоблачило попытку подкупа главы Госрезерва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начальник одного из управлений Госрезерва пытался склонить главу госоргана к коррупционной схеме

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило начальника одного из управлений Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) при попытке дачи взятки главе Госрезерва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что начальник управления пытался передать 40 тысяч долларов главе Госрезерва с целью реализации коррупционной схемы.

"Начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности. Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - сообщили в НАБУ.

После получения предложения глава Госрезерва обратился в правоохранительные органы.

"Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за "услугу". Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

Чиновнику сообщили о подозрении в преступлении по ч. 4 ст.368 и ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (взяточничество). Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн гривен.

Напомним, в ноябре 2019 года Государственное бюро расследований провело обыски в Госрезерве. Обыски и временные доступы проводились к документам на складах и на одном из предприятий Госрезерва из-за просроченной продукции на складах.

Также РБК-Украина писало, что ВАКС избрал меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Двоим лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей. Третий фигурант дела взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,6 млн грн.