НАБУ викрило спробу підкупу голови Держрезерву

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Начальник одного з управлінь Держрезерву намагався схилити голову держоргану до корупційної схеми

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрито начальника одного з управлінь Державного агентства резерву України (Держрезерв) при спробі дачі хабара чолі Держрезерву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що начальник управління намагався передати 40 тисяч доларів чолі Держрезерву з метою реалізації корупційної схеми.

"Начальник управління Держрезерву протягом листопада 2019 - січня 2020 підбурював керівників підприємств, що входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. За це чиновник обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву в їх подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можна було тільки за участю голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", - повідомили в НАБУ.

Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.

"Правоохоронці зафіксували кілька випадків отримання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі чолі Держрезерву. Причому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншей начальника управління викрили "на гарячому", - йдеться в повідомленні.

Чиновнику повідомили про підозру у злочині за ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (хабарництво). Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,1 млн гривень.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в Держрезерві. Обшуки і тимчасові доступи проводилися до документів на складах і на одному з підприємств Держрезерву через простроченої продукції на складах.

Також РБК-Україна писало, що ВАКС обрав запобіжний захід трьом особам, підозрюваним у дачі неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України (ФДМУ). Двом особам обрано цілодобовий домашній арешт з покладанням обов'язків. Третій фігурант справи взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 12,6 млн грн.