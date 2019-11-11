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ГБР проводит обыски в Госрезерве

Новости » Общество     11.11.2019 - 12:59
ГБР проводит обыски в Госрезерве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госрезерв подозревают в нанесении ущерба государству на 60,5 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в Государственном агентстве резерва Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

Как сообщила Варченко, ГБР проводит санкционированные судом обыски и временные доступы к документам на складах и на одном из предприятий Госрезерва из-за просроченной продукции на складах.

"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", - сообщила Варченко.

Сообщается, что ГБР расследует возможное ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам Украины. Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло в сентябре предписание главе Государственного агенства резерва Павлу Котову. Предписания были внесены из-за нарушения требований законодательства относительно этического поведения и предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Также сообщалось, что в июне Кабмин отстранил от должности главу Госрезерва Вадима Мосийчука, у которого НАПК выявило выявило недостоверное декларирование.

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