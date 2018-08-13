НАБУ не расследует уголовные производства, в которых Корчак является подозреваемой

Новости Общество 13.08.2018 - 20:46
Фото: Наталья Корчак (minjust.gov.ua)
Фото: Наталья Корчак (minjust.gov.ua)

Информацию о статусе Корчак как свидетеля в уголовных производствах также не предоставили

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не расследует уголовные производства, в которых глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Наталья Корчак фигурирует в качестве подозреваемой. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина. 

"Сообщаем, что в работе детективов Национального бюро по состоянию на 13 августа 2018 года не пребывают уголовные производства, в которых указанное лицо (глава НАПК Наталья Корчак, - ред.) в запросе имеет статус подозреваемого", - сообщили в НАБУ.

В то же время, как отметили в НАБУ, предоставить другую информацию (о возможном статусе Корчак как свидетеля в уголовных производствах, - ред.) не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что раннее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что НАБУ проводит ряд расследований, в которых фигурирует Корчак

Как известно, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции обвинили председателя НАПК Наталию Корчак в нарушении закона при утверждении инструкций деловодства. Корчак ответила тем, что члены НАПК отказались голосовать за проведение внутреннего аудита.

Также в НАПК заявляли, что Корчак блокировала начало проверки е-деклараций.

 

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Теги:  НАБУ,  Наталья Корчак,  НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС